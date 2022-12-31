Герои на передовой и в тылу: какой вклад жители Башкирии вносят в проведение СВО

Сложный, грозный, полный драмы и героизма. Таким выдался уходящий год. С началом специальной военной операции наш мир изменился, и это уже навсегда. Появились понятия «свои» и «противники», те, кто бежит из страны, и истинные патриоты. Когда на защиту Родины встают целыми семьями: родные братья, отцы и дети. Мы научились ценить то, что раньше казалось обыденным. Звонки от близких, время проведенное вместе. Дети вновь научились писать письма, собравшись после уроков в школе, – треуголки солдатам. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто Новый год сегодня встречает в окопах.

За время проведения специальной военной операции пятеро наших земляков удостоились высшей награды страны – «Золотой звезды» Героя России. К сожалению, трое из них – посмертно. Это совсем молодые ребята – прапорщик Тамерлан Ильгамов и старшие лейтенанты Максим Серафимов и Игорь Насибуллин. По распоряжению Радия Хабирова приняты меры по увековечиванию имён погибших и поддержке семей военнослужащих. «Золотую звезду» Героя России майору Борису Дудко и гвардии капитану Степану Белову Владимир Путин вручил в Кремле лично.

Героизм проявили не только солдаты на поле боя. Рискуя жизнью, на помощь жителям Донбасса из республики отправились десятки врачей, дорожников, бесконечные вереницы грузовых автомобилей везли гуманитарную помощь. Сформирован целый строительный отряд имени Шаймуратова. Все же взаимовыручка и самопожертвование – это у наших жителей в крови. О героях нашего времени – в следующем репортаже.

Уменьшенная копия танка словно до сих пор хранит тепло рук его младшего сына. На таком Т-80 мечтал служить Игорь Насибуллин. Профессию военного вслед за отцом и братом он выбрал, как только примерил их форму. С первых дней спецоперации командир танковой роты был в самом эпицентре боев и, не жалея себя, защищал товарищей. За пятичасовой бой, из которого он вышел победителем, старшего лейтенанта представили к званию Героя России.

Он нам особо не любил хвататься. Он нам 10 марта позвонил, когда ему уже командование сказало, что будет представлен к званию Героя России, он нам про это не сказал. Леонид и Роза Насибуллины, родители Героя Российской Федерации Игоря Насибуллина

«Золотую звезду» получили родители, когда Игоря уже не стало. Старший лейтенант Насибуллин прикрывал эвакуацию раненых, а когда его танк подбили, под миномётным огнём пытался вытащить из горящей машины наводчика, но сам получил смертельное ранение.

Сослуживцы, которые приезжали сюда на похороны и которые потом просто так приезжали, нас проведать, говорили, что Игорь бы не отступил. Он лез напролом, лишь бы спасти кого-нибудь, лишь бы вызволить. Леонид и Роза Насибуллины, родители Героя Российской Федерации Игоря Насибуллина

Именем Игоря Насибуллина назвали улицу в селе Старый Варяш, где вырос будущий танкист. Не забывают о своем выпускнике и в родной школе, где установят парту героя. А на стене учебного заведения уже повесили памятную табличку о том, что именно в этой школе с 2002 по 2010 годы учился старший лейтенант Игорь Насибуллин. И не он один. Здесь же получал знания и двоюродный брат Эмиль Насибуллин. Он героически погиб во время боевых действий в Чечне в 1996-м. Тогда его племяннику Игорю исполнился всего лишь год.

С церемонии в Кремле Герой России Борис Дудко приехал лишь в краткосрочный отпуск, чтобы повидаться с детьми и супругой, навестить родителей в Башкирии и получить награду родной республики – орден Шаймуратова. Тем временем в Октябрьском школьники ждали своего героя, который совсем недавно сидел за этой партой.

Пример того, какими мечтают стать юные шаймуратовцы. Краснея и смущаясь, Степан Белов раздает автографы, скромничая, что он такой же, как и все. На Изюмском направлении ему удалось на своем командирском танке отбросить противника, чтобы российские войска без потерь заняли поселение. Во время несения службы боец придерживается девиза своего училища: «Победи или умри».

Для нас это неприемлемо – попасть в плен. У каждого из нас, у каждого бойца моего подразделения находится всегда граната Ф-1, она находится либо в разгрузке, либо под поджилетом. В случае если создается угроза попадания в плен, каждый из нас готов взорвать себя гранатой, потому что русские не сдаются, в плен никогда мы не сдадимся. Степан Белов, Герой Российской Федерации

Если бы медаль давали за каждый освобожденный город, у Артура Галеева вся грудь уже была бы в орденах. Кременная, Сватово, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Волчеяровка. Боец группировки «Отважные» пошёл бы и дальше, но едва не погиб при штурме Красного Лимана. Попал под обстрел вражеского танка.

Боеприпас от танка разорвался близко от меня. Я сам остался жив благодаря бронежилету и каске. А руку, к сожалению, спасти не удалось. Артур Галеев, волонтер

Тем не менее, он остался в строю, но уже волонтёров. Помогает собирать гуманитарный груз на передовую. Компанию составляет любимая девушка, которая дождалась его с передовой, не бросила после тяжелого ранения, а в сентябре ответила заветное «да».

Добровольцы, мобилизованные – тысячи военнослужащих из Башкортостана продолжают отстаивать интересы России и защищать мирное население Донбасса. Все они считают себя боевыми братьями. Но есть и те, кто служит бок о бок со своими кровными родственниками, как бойцы с позывными «Сын» и «Отец». Оба попали в шаймуратовскую миномётную батарею. Дома остался женский «батальон» – жена и сёстры.

Нас разделили по подразделениям. Командиры говорят, что если мы будем служить вместе, то я уже не буду думать о других, а буду стараться защитить сына. Позывной «Отец»

Когда увидел, сначала даже не поверил. Гордость, что отец за мной пошёл, что вместе служим. Но всё равно я за него сильно волнуюсь. Позывной «Сын»

Вдохновившись поступком российского актёра Сергея Пускепалиса, который перегонял броневики бойцам на передовую, но погиб во время очередного рейса, житель Янаула Айрат Галиханов решил продолжить его дело. Приобрёл два грузопассажирских УАЗа и в своём гараже вместе с друзьями сварил для внедорожников бронекаркас, чтобы защитить от пуль и осколков личный состав. А чтобы бойцы башкирских добровольческих батальонов смогли отдохнуть, помыться и согреться после боя, купил и уже отправил на передовую две автобани.

На счёт автобань тоже советовался с друзьями, родными. И они тоже поддержали эту идею. В суровых условиях зимы, осени, дождей, грязи тёплая баня всегда нужна для солдат, для наших защитников. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Айрат Галиханов, житель г. Янаула

Перед каждым рейсом на Донбасс он обязательно заезжает в магазин игрушек. Ведь за 2000 километров от Уфы дядю Славу уже ждут Сережа и Саша, чье детство проходит под обстрелами. К ребятам дальнобойщик всегда торопится, как к родным внукам.

За рулём фуры Вячеслав Асеев более полувека. Когда впервые попросили помочь с доставкой гуманитарного груза в зону СВО, согласился сразу. Жена только поддержала. Теперь дядя Слава на полосах газет, на его счету уже 33 рейса. У шоферов появилась традиция: вскладчину покупать местной детворе подарки. Эти велосипеды были несбыточной мечтой мальчишек.

У многих же родители на войне. Поэтому мужское общение им тоже приятно. Ну и интересно, конечно, такие фуры пришли. Машины, колонна. Мы их за руль сажали в кабину, чтобы они посидели. Вячеслав Асеев, дальнобойщик

С мая 2022-го на Донбасс стал приезжать и медицинский десант из Башкортостана. Врачи-добровольцы самого разного профиля – от терапевтов до хирургов-кардиологов. Несмотря на смертельный риск, бригады врачей выезжают и на передовую, к бойцам башкирских батальонов. Многие неоднократно продляли командировки, потому что знают: там без них не выжить.

Мы выявляли очень много патологий, которые должны были диагностироваться в более раннем возрасте. Мы находили это у детей-подростков. Мы их отправляли в стационары для оказания помощи. Были дети, у которых находили врождённые патологии. Их прооперировали, и они возвращались к нам уже без этих патологий, и это, конечно, очень отрадно. Ирина Чендулаева, детский хирург городской детской клинической больницы №17 г. Уфы