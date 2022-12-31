Как преобразились общественные пространства в 2022 году в Башкирии

В 2022 году в Башкирии велась активная работа по благоустройству общественных территорий. Так, в Уфе преобразились парки «Кашкадан» и «Южный». Работы также продолжаются в парке Нефтехимиков в Черниковке. К слову, интересные места отдыха появляются во всех городах республики.

Бесформенный кусок глины в тёплых женских руках превратится в керамическую дощечку с пожеланием или с целой композицией. Такую делает каждый гость творческого пространства в Бирске. Традицию придумала совладелица. Место открыли супруги Шипилины. Переделали в креатив бывший строительный магазин. По сути, слепили себя сами.

В трёхэтажном здании несколько уровней творчества. Художественная и танцевальная студии, лепка, швейная мастерская, музыкальное сообщество, выставочный зал и кофейня. Название место получило за свою историю. Здание XX века было особняком купцов Чирковых. Целая семья сделала вклад в развитие города, теперь этим занимаются новые постояльцы. Старинное наследие оживляют ультрасовременными методами и ломают стереотипы. Как, например, на открытии выставки с сокрушительным названием «Краш» в сопровождении электронной музыки.

Музыка оживила ещё одну стихию. Уфимцам показали танец воды. На озере Кашкадан в день города открыли поющий фонтан. Представление высотой в 25 метров и длиною в 100. В шутку местные жители говорили, что Сипайлово теперь не Сан-Пауло, а Дубай. Огни ночного города заряжали на романтику.

Светомузыкальный фонтан всё лето по вечерам несколько дней в неделю собирал вокруг тысячи восторженных зрителей. Размещались они с комфортом, для этого проделана огромная работа с акцентом на экологичность. Сам водоём полностью вычищали, откачивали воду, а рыб переселяли. Вывезли несколько тысяч грузовиков грязи и мусора. А чтобы вода впоследствии не утекала в грунт, на дне сделали специальный глиняный замок. Вокруг озера были обустроены пирсы для лодок и катамаранов, установлены скамейки из камней и дерева. Летний пляж, как в Дубае – завезли мелкий кварцевый песок. За реконструкцией наблюдала вся республика и Глава Башкортостана лично. Радий Хабиров отметил, что в его личном рейтинге парков «Кашкадан» занимает первое место.

Не только взрослые принимали решение перед строительством или реконструкцией общественных пространств. В Дёмском парке по просьбе детей сделали скейт-площадку. Нашли себе место и спортсменки постарше. Пока молодёжь переворачивает доски, взрослые крутятся сами.

Оздоровления Дёмского парка ждали несколько лет. Реконструкция прошла впервые. Изменений здесь не было с открытия в 1950-м году. Тогда он задумывался как сад. В 2023-м благоустройство продолжат, планируется установка аттракционов.

Новая зона для прогулок появилась и в Стерлитамаке. В рамках нацпроекта благоустроили Соляную пристань. На её месте в 18-м веке начинается жизнь города. К берегу реки Ашкадар когда-то пришвартовывались торговые суда, в виде корабля теперь здесь только видовая площадка.

Теперь у штурвала молодёжь. Место, откуда рос город, вновь возвращает к себе и растит уже новое поколение.

Решения для Башкортостана разрабатывают не только в республике. Проект «Шагни за горизонт» в Белорецке – результат труда студии, которая работает в Париже и Санкт-Петербурге. Город как бы существует в двух плоскостях. Есть верхняя и нижняя, на каждой – по части парка. Их объединили. Причём лестница стала не только функциональным объектом, но ещё и архитектурным. И, кстати, покрытие материала, которое на первый взгляд напоминает ржавчину, вовсе не то, чем кажется.

На верхней точке лестницы – видовая площадка. Новая высота достигнута и на международном уровне. Признание объект получил на выставке во Франции, а также удостоен золотого диплома архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».