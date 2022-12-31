Рекордный урожай и инновации: как развивалось сельское хозяйство в 2022 году в Башкирии

В уходящем году башкирским аграриям удалось собрать рекордный урожай – 5 млн тонн зерновых. Успехи презентовали Михаилу Мишустину. Подобных показателей не было 35 лет. Башкортостан уверено идёт в числе лидеров сельского хозяйства. Об инновациях в сельском хозяйстве и о пути к рекордам – в сюжете БСТ.

Генетические близнецы, но с разными характерами. Маруся общение любит больше, чем её сестра. Своему появлению на свет они обязаны маме-рекордсменке, которая поражала всех объёмами молока. Да так, что учёные задумались: было бы неплохо иметь не одну такую. Из уха высокопродуктивной коровы взяли генетический материал, впоследствии из него изготовили эмбрионы, а уже их посадили в животных доноров. На свет телята появились с помощью кесарево. Девчонки оказались почти в два раза крупнее обычного.

Вышли будущие молочные рекордсменки из пробирки в центре прогрессивных технологий БГАУ. В инкубаторах зреют эмбрионы.

Учёные занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. Клоновая селекция – один из методов.

Поэтому неудивительно, что именно сюда пригласили министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. А уже на «Золотой осени», самой крупной агропромышленной выставке, вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным они посетили стенд Башкортостана.

Небывалый урожай зерновых. Башкортостан встает в один ряд с самыми хлебородными регионами страны. Республика сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии и обеспечила свою продовольственную безопасность.

5 миллионов тонн зерновых. Чтобы стало понятно, насколько это весомая цифра: объем зерна более чем вдвое превышает потребности республики, а в последний раз подобные показатели были в 1986 году. Большому урожаю способствовало не только погода, но и работа, что велась последние пять лет. Была обновлена сельхозтехника более чем на 40 миллиардов рублей, аграрии стали мобильнее, сроки уборки сократились. В оборот ввели и элитные сорта семян. Показатели составили 70-80 центнеров с гектара. В этом году башкирские селекционеры презентовали сорт озимой ржи «Чулпан-9». Эксперты считают, что это достойная альтернатива дорогостоящим импортным гибридам.

Большая работа не только взрастить, но и сохранить. Уменьшить потери урожая позволяет зерносушилки. Крупный комплекс в этом году презентовали министру сельского хозяйства в СПК «Урожай». Установка позволяет чистить, сортировать зерно и удалять из него лишнюю влагу.

Со следующего года зерносушильные комплексы будут производить в республике. В Башкортостане в сентябре был дан старт строительству белорусского предприятия «АМКОДОР». Завод строят в рекордные сроки. Уже весной производство должно заработать.

Республика стремиться к 6 миллионам тонн зерна. Но прежде необходимо увеличивать возможности глубокой переработки и мощности для хранения.

Из ситуации пока вышли временными мерами, но с планами решить недостаток площадок хранения – строительство в следующем году десяти элеваторов. Республика закрывает свои потребности и часть урожая направляет на экспорт. Но хозяйства не спешили продавать зерно. Слишком низкая цена. И чтобы аграрии смогли без убытков закрыть взятые кредиты, Минсельхоз республики договорился с банками о пролонгации.

На сегодняшний день полученное зерно мы распродали личным подсобным хозяйствам. Второе, мы продаем зерно по хорошей цене в интервенционный фонд. И у нас идет экспорт. Понятно, что это уже не Европа, это уже больше Азия. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Пока на рынке цены на зерно оставляют желать лучшего, хорошая стоимость сохраняется на животноводческую продукцию. К 2030 году в республике собираются построить 50 крупных индустриальных ферм с современными методами работы. К примеру, в комплексе «Эко-Нива» даже процесс доения не тот, что привыкли видеть. Коров теперь катают на каруселях. Автомат успевает провести дойку за один круг.