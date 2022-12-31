Своих не бросаем: как Башкортостан помогает военнослужащим, их семьям и новым регионам РФ

Сплочение жителей республики Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал главным событием уходящего года. Люди объединяются, чтобы помочь тем, кто защищает интересы страны. В этом году Россия стала больше еще на четыре региона. Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Но Башкирия протянула руку помощи Донбассу еще задолго до этого исторического момента. С начала специальной военной операции из республики отправлено 56 колонн с гуманитарной помощью. Общий вес составил почти 2,5 тысячи тонн.

Одним из нашумевших слухов этого года было то, что Радий Хабиров займет руководящую должность на новых землях. Новость, конечно, он сам опроверг. Но вот почему сложилось такое мнение, объяснить можно. Глава республики неоднократно посещал Донбасс и вместе с гуманитарными колоннами, и для выстраивания деловых взаимоотношений, даже встречая в опасной зоне свой день рождения. А прямо под Новый год побывал на линии соприкосновения, пообщавшись с бойцами башкирских батальонов и мобилизованными. Из рук главы бойцы получили не только посылки, но и главное – посыл, что своих Башкортостан не бросит.

Эти рукопожатия – как негласное спасибо бойцам за их опасную и тяжелую работу. Едва ли не ко всем солдатам глава республики обращается по именам, ведь вместе еще с боевого слаживания. А здесь, на передовой Донбасса, Радий Хабиров уже в третий раз.

На Новый год принято дарить подарки. А это то, что солдаты заслужили своим самопожертвенным трудом – мужеством и отвагой, проявленными в боях. Награды родной республики – ордена Минигали Шаймуратова, девизу которого «потомки не сдаются» верен теперь его новый батальон.

Я пришел сюда не ради награды, а ради Родины и своих родных. Боец батальона имени М. Шаймуратова

Помощь вашим близким – это наша задача, чтобы вы не переживали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под канонадой взрывов и непрекращающейся стрельбы работает и медицинский десант. Среди полуразрушенных домов, где когда-то кипела жизнь, теперь больше пахнет смертью. Под ногами – неразорвавшиеся мины. В одном из уцелевших строений и развернули медпункт для бойцов батальона Доставалова. С собой врачи и медсестры из Башкортостана привезли весь арсенал техники и лекарств.

В перерывах между приемами бойцов отряда они согреваются горячим чаем. Всего на Донбассе в составе восьми бригад отработали свыше 200 врачей и медсестер. У некоторых командировки затянулись на полгода. Чтобы хоть как-то отблагодарить медиков за их душевную теплоту – слова бесконечной благодарности и награды за их героизм. Эти хрупкие женщины проявляют его не меньше крепких бойцов.

Под Новый год отряд Доставалова получает очередную партию автомобилей и оборудования для выполнения боевых задач.

Они обустроились, воюют хорошо, гордимся ими. Всему Башкортостану они просили передать привет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С особым теплом Радия Хабирова встречают в городе Петровское, где силами республики в этом году практически с нуля была отстроена школа имени генерала Шаймуратова. В классах – компьютеры, интерактивные доски. Особое место занимает музей 112-й Башкавдивизии, которая освобождала Донбасс от фашистов. А ребята из Луганска уже наизусть знают песню, ставшую гимном дивизии.

В ночь в Луганск заезжает очередной гуманитарный конвой с башкирскими номерами. В этих фурах – теплые вещи и продукты питания для мобилизованных из Башкортостана. Есть именные коробки, которые должны найти своих адресатов. В республике принято свыше 30 мер поддержки мобилизованных. Их семьи уже получили праздничные выплаты от главы региона к Новому году.

Всем передаю привет, всё хорошо. Скоро увидимся. Боец батальона им. Александра Доставалова

Шефская помощь будет продолжена и Донецкой Народной Республике, с руководителем которой Денисом Пушилиным Башкортостан первым из регионов России еще в марте подписал коммюнике о сотрудничестве. Помогать будут и городу Красный Луч. Об этом Радий Хабиров сообщил во время встречи с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

Я от себя лично и от всех жителей ЛНР хотел бы выразить слова огромной благодарности лично Радию Фаритовичу, руководству республики, жителям Башкортостана, той бригаде строителей, которая работала на нашей территории, за ту работу, которая была выполнена в Красном Луче, за ремонт школ и ещё более 40 объектов. Леонид Пасечник, врио главы Луганской Народной Республики