Удар по санкциям импортозамещением: итоги трансформации экономики Башкирии в 2022 году

Словно под непрекращающимся обстрелом в нынешнем году оказалась экономика. После начала спецоперации против России было введено беспрецедентное количество санкций, а именно свыше 13 тысяч торговых ограничений. Но уже «провакцинированная» от ударов пандемии система не просто выстояла, а продемонстрировала рост по многим показателям.
Кислород, вроде, и перекрыли, но экономический блицкриг Запада все же провалился. Объемы производства в отдельных отраслях выросли почти в два раза. Кто мог несколько лет назад подумать, что небольшой городок на западе республики – Туймазы – станет центром первого в России мебельного кластера? Их в республике уже, кстати, пять. По эффективности реализации промышленной политики нам в стране и вовсе нет равных. Тому свидетельство – кубок. А в инвестиционном рейтинге, как, кстати, пошутил Радий Хабиров, Башкортостан в очередной раз получил пятерку. И не без помощи особой экономической зоны «Алга», сумевшей сохранить статус самой динамично развивающейся в стране. Чиновники и предприниматели не ждали у моря погоды. А закрытие одних дверей открыло другие. Как проходила трансформация экономики – в нашем репортаже.
Сваи в основание нового предприятия – словно удар по санкциям. Пока Запад вводил многочисленные ограничения, в республике по-новому выстраивали экономическую систему. Во главе угла – технологическая независимость. На этой площадке, например, через два года будут производить цетановые присадки для дизельного топлива. Похожих заводов в мире – по пальцам пересчитать. «М Синтез» в Башкортостане сможет покрыть потребность всей страны и даже выйти на соседние рынки.
Площадку «Алга» в уходящем 2022-м начал осваивать и другой резидент. На голом поле выросла швейная фабрика компании Zasport. Официальный экипировщик олимпийской сборной намерен запустить станки уже в марте, наладив выпуск спортивной одежды. В особой экономической зоне сейчас 12 резидентов с инвестициями более 42 млрд рублей. «Алга» не просто сохранила статус самой динамично развивающейся в России, но и поднялась на четыре пункта вперед – с 12-го на 8-е место.
Комфортные условия деловой среды региона отметил даже президент страны. Башкортостан представлен на всех известных выставочных площадках: «Иннопром», Газовый форум и Петербургский экономический. Стенды республики – в числе самых масштабных и оригинальных, и это не просто пиар, а способ зазывать бизнес. Недаром второй год подряд отмечают высокие заслуги региона в плане эффективности реализации промышленной политики и привлечения инвестиций.
Очередным таким шагом вперед стало создание первого в стране мебельного кластера, который попал в официальный реестр Минпромторга. Удачным этот год оказался и для производителей мебели, которые также завершили его с плюсом. Рост в этой отрасли – порядка 30%, все опять же благодаря уходу западных компаний. Кластер объединил вокруг себя 12 предприятий, которые делают каркасы, пружины и прочие комплектующие. И все это для якорного резидента – третьего по величине производителя матрасов в стране.
После закрытия одних дверей открываются другие. Белебеевское предприятие «Автонормаль» – наглядный тому пример. Когда в марте российские автогиганты встали из-за ухода западных компаний, «Белзан» не только заполнил брешь внутри страны, но и вышел на рынок Белоруссии. Дважды за год сотрудникам поднимали зарплаты.
И таких винтиков в экономическом локомотиве страны, сумевших обойти санкционную яму, десятки. Территории башкирских индустриальных и технопарков заполнены на 90 процентов. Чтобы места хватило всем, власти поэтапно расширяют имеющиеся площадки.
Так же, как и меры господдержки. Значительная помощь оказывается по линии республиканского Фонда развития промышленности. Его общая капитализация – более 1,1 млрд рублей. В 2023 году сумма увеличится почти на 300 млн.
Основа развития промышленности – энергетика. Башкортостан попал в пятерку регионов и по строительству солнечных электростанций, две из которых запустили в 2022-м. Заработал и модернизированный энергоблок на Кармановской ГРЭС. Дополнительные мощности позволят региону открывать новые производства и развивать технологический потенциал.
Важной задачей было перестроить логистические цепочки и найти новых партнеров. Разворот на Восток усилил связи с Турцией, Китаем, Ираном, Узбекистаном. Власти не просто показали желание работать с заинтересованными партнерами, но и доказали: политика санкций и ограничений превратилась в экономику новых возможностей.