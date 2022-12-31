Удар по санкциям импортозамещением: итоги трансформации экономики Башкирии в 2022 году

Словно под непрекращающимся обстрелом в нынешнем году оказалась экономика. После начала спецоперации против России было введено беспрецедентное количество санкций, а именно свыше 13 тысяч торговых ограничений. Но уже «провакцинированная» от ударов пандемии система не просто выстояла, а продемонстрировала рост по многим показателям.

Кислород, вроде, и перекрыли, но экономический блицкриг Запада все же провалился. Объемы производства в отдельных отраслях выросли почти в два раза. Кто мог несколько лет назад подумать, что небольшой городок на западе республики – Туймазы – станет центром первого в России мебельного кластера? Их в республике уже, кстати, пять. По эффективности реализации промышленной политики нам в стране и вовсе нет равных. Тому свидетельство – кубок. А в инвестиционном рейтинге, как, кстати, пошутил Радий Хабиров, Башкортостан в очередной раз получил пятерку. И не без помощи особой экономической зоны «Алга», сумевшей сохранить статус самой динамично развивающейся в стране. Чиновники и предприниматели не ждали у моря погоды. А закрытие одних дверей открыло другие. Как проходила трансформация экономики – в нашем репортаже.

Сваи в основание нового предприятия – словно удар по санкциям. Пока Запад вводил многочисленные ограничения, в республике по-новому выстраивали экономическую систему. Во главе угла – технологическая независимость. На этой площадке, например, через два года будут производить цетановые присадки для дизельного топлива. Похожих заводов в мире – по пальцам пересчитать. «М Синтез» в Башкортостане сможет покрыть потребность всей страны и даже выйти на соседние рынки.

Площадку «Алга» в уходящем 2022-м начал осваивать и другой резидент. На голом поле выросла швейная фабрика компании Zasport. Официальный экипировщик олимпийской сборной намерен запустить станки уже в марте, наладив выпуск спортивной одежды. В особой экономической зоне сейчас 12 резидентов с инвестициями более 42 млрд рублей. «Алга» не просто сохранила статус самой динамично развивающейся в России, но и поднялась на четыре пункта вперед – с 12-го на 8-е место.

Комфортные условия деловой среды региона отметил даже президент страны. Башкортостан представлен на всех известных выставочных площадках: «Иннопром», Газовый форум и Петербургский экономический. Стенды республики – в числе самых масштабных и оригинальных, и это не просто пиар, а способ зазывать бизнес. Недаром второй год подряд отмечают высокие заслуги региона в плане эффективности реализации промышленной политики и привлечения инвестиций.

Когда я приеду в республику и жители спросят, как мы съездили, скажу, что мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил. Если на следующий год мы получим четверку или тройку, сильно обижаться не будем, будем двигаться вперед. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очередным таким шагом вперед стало создание первого в стране мебельного кластера, который попал в официальный реестр Минпромторга. Удачным этот год оказался и для производителей мебели, которые также завершили его с плюсом. Рост в этой отрасли – порядка 30%, все опять же благодаря уходу западных компаний. Кластер объединил вокруг себя 12 предприятий, которые делают каркасы, пружины и прочие комплектующие. И все это для якорного резидента – третьего по величине производителя матрасов в стране.

После закрытия одних дверей открываются другие. Белебеевское предприятие «Автонормаль» – наглядный тому пример. Когда в марте российские автогиганты встали из-за ухода западных компаний, «Белзан» не только заполнил брешь внутри страны, но и вышел на рынок Белоруссии. Дважды за год сотрудникам поднимали зарплаты.

И таких винтиков в экономическом локомотиве страны, сумевших обойти санкционную яму, десятки. Территории башкирских индустриальных и технопарков заполнены на 90 процентов. Чтобы места хватило всем, власти поэтапно расширяют имеющиеся площадки.

Для каждого жителя республики, для каждого предпринимателя находится тот набор решений, который необходим для выполнения тех или иных проектов, и это дорогого стоит. Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли России

Так же, как и меры господдержки. Значительная помощь оказывается по линии республиканского Фонда развития промышленности. Его общая капитализация – более 1,1 млрд рублей. В 2023 году сумма увеличится почти на 300 млн.

Газоперекачивающие двигатели если взять: были Siemens, были производства Украины, а сейчас поставляем мы. 100 двигателей, в том числе и «Сила Сибири» – по всей России. Если брать шарико-винтовые передачи, станки, то же самое управление самолетом – все было импортным, а теперь делают наши ребята. Ну и последний пример, который был в уходящем году, это «Салаватстекло». Первая партия стекла длиною 12 метров, производства такого в России нет, с 16 декабря получили первую партию. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Основа развития промышленности – энергетика. Башкортостан попал в пятерку регионов и по строительству солнечных электростанций, две из которых запустили в 2022-м. Заработал и модернизированный энергоблок на Кармановской ГРЭС. Дополнительные мощности позволят региону открывать новые производства и развивать технологический потенциал.

Мне кажется, наша команда эффективно отрабатывает ситуацию с обеспечением устойчивости экономики. Беспрецедентное санкционное давление. Практически каждое мелкое изделие оказывается под той или иной проблемой. Мне кажется, в этой части команде удалось мобилизоваться и работать. И самое главное еще хочу сказать: жители республики достойно проходят всю эту историю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан