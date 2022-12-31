Восточный выезд и «Южные ворота»: самые крупные инфраструктурные проекты 2022 года в Башкирии

Еще немного потерпеть, и дорожная карта республики тоже претерпит кардинальные изменения. Работа в этом году закипела как никогда. Появятся новые мосты, развязки, широкие автомагистрали. В республике запустят даже первый автобан. Скоростная трасса пройдет по северо-западу республики. Она станет частью другого крупного проекта – маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.

Всего за 10 минут можно будет вскоре проехать и от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы М-7. Речь о Восточном выезде, где в этом году уже появились все опоры гигантского моста. И все это без простоя в сложные для экономики времена. Более того, Радий Хабиров в своем послании анонсировал увеличение дорожного фонда республики еще на 4 миллиарда рублей.

Транспортная развязка на пересечении улиц Пугачева и Бородинской в Уфе – одна из важнейших составляющих инфраструктурного проекта «Южные ворота». Объект позволит без светофора и лишних препятствий распределять автомобильные потоки на въезде в город по Нагаевскому шоссе.

Это будет транспортная развязка. Путепровод у нас будет длиной 102 метра, ширина будет 40 метров. На данный момент строительство ведется по графику. Айрат Калимуллин, начальник участка мостоотряда №30

Транспортную развязку планируют сделать семиполосной, как, собственно, и новую дорогу по улице Генерала Рыленко, с выходом на Софьи Перовской и Степана Кувыкина. Объемы работ огромные. Строители переносят коммуникации, сооружают ливневую канализацию, готовят основание под будущую проезжую часть. Полным ходом идут работы и по улице Пугачёва.

По улице Пугачева мы будем по итогам реализации иметь дорогу с четырехполосным движением, это по две полосы в каждом направлении шириной 15 метров. По улице Бородинской в перспективе ведется проектирование, и оно будет в ближайшее время реализовано – строительство мостового перехода через реку и с выходом на развязку «Метро». Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

На строительство «Южных ворот» выделено 8,5 млрд рублей. Часть из этих средств пойдет на снос и расселение местных жителей, чьи дома подпадают в зону строительства. По контракту все работы должны завершить к 450-летнему юбилею Уфы.

Здесь, конечно, придется нам немного потерпеть – и жителям, и строителям, но без этого дороги не делаются. Зато в 2024 году мы получим прекрасный, полновесный, полноценный въезд в Уфу – то, что мы называем «Южные ворота». Для Уфы вообще с учетом географии и ландшафта расположения любая дорога, любой мост имеют критически важно значение. Так устроено: три реки окружают, омывают Уфу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это лишь начало большой работы по распределению транспортных потоков. К 2024 году должны сдать еще один гигантский по масштабам инфраструктурный проект «Восточный выезд».

Почти 14 километров. «Восточный выезд» соединит центральную часть Уфы с М-5. После завершения строительства от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы можно будет проехать за 10 минут. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет примерно 60 процентов. В декабре было выделено дополнительное финансирование на строительство в размере 6,7 млрд рублей.

Год для нас был успешным. Все планы, которые были намечены на 2022 год, выполнены. Общий объем строительно-монтажных работ, выполненный в 2022 году, составил более 9 миллиардов рублей. Мы должны были прийти с коэффициентом технической готовности объекта 58 процентов, этот план выполнен и даже перевыполнен. Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель. Глубина его залегания – 63 метра. В 2022 году специалисты вели проходку в южном и северном тоннелях во встречных направлениях и параллельно сооружали постоянные конструкции. Завершают год строители сбойкой в южном тоннеле с раскрытием на полное сечение.

В 2022 году работы активно велись и на федеральной трассе М-5. Так, в Туймазинском районе запустили движение на обновлённом участке. Рядом с посёлком Кандры практически с нуля построили новую шестиполосную дорогу и транспортную развязку. Тем временем вблизи столицы республики строители продолжают реконструкцию южного обхода.

На сегодняшний день здесь реализовано уже более 75 процентов строительно-монтажных работ, полностью завершены две транспортные развязки, на 75 процентов готов основной ход, завершено строительство двух мостовых сооружений и завершено строительство двух железнодорожных переездов. Александр Михайлов, и.о. начальника Упрдор «Приуралье»

По территории нашей республики проходит около 300 километров трассы М-5. К 2030 году важнейшую федеральную дорожную артерию должны полностью привести в порядок. То есть на всём протяжении от границы с Татарстаном на западе и до пересечения с Челябинской областью на востоке Башкортостана дорога станет как минимум четырехполосной.

В таком режиме, когда круглосуточно мимо твоих окон проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. К шуму жители села Ишкарово Илишевского района уже привыкли. Но иногда, когда болит голова, говорят пожилые люди, хочется выйти и остановить движение. Это невозможно – дорога федеральная.

На улицу мы не выводим, около трассы вообще нельзя же, ладно тротуары сделали, а так мы детей не выпускаем в эту сторону, стараемся около дома где-то или во дворе в основном. Раушания Габдраупова, жительница с. Ишкарово

Скоро ишкаровцы заживут в тишине. Водителям же транзитного транспорта не придется сбавлять скорости. В сентябре в Башкортостане дали старт строительству масштабного проекта. За пару лет с нуля в обход пяти населенных пунктов планируется возвести 65 километров дороги М-7. Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов.

Работы идут ускоренными темпами. Объект рассчитан на два года, сроки сжатые, в две смены работаем. Протяженность объекта – 65 километров, на нём 6 развязок, 26 путепроводов и два моста через реки. Владимир Боголюбов, начальник участка СУ-905