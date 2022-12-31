Восточный выезд и «Южные ворота»: самые крупные инфраструктурные проекты 2022 года в Башкирии

Еще немного потерпеть, и дорожная карта республики тоже претерпит кардинальные изменения. Работа в этом году закипела как никогда. Появятся новые мосты, развязки, широкие автомагистрали. В республике запустят даже первый автобан. Скоростная трасса пройдет по северо-западу республики. Она станет частью другого крупного проекта – маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.
Всего за 10 минут можно будет вскоре проехать и от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы М-7. Речь о Восточном выезде, где в этом году уже появились все опоры гигантского моста. И все это без простоя в сложные для экономики времена. Более того, Радий Хабиров в своем послании анонсировал увеличение дорожного фонда республики еще на 4 миллиарда рублей.
Транспортная развязка на пересечении улиц Пугачева и Бородинской в Уфе – одна из важнейших составляющих инфраструктурного проекта «Южные ворота». Объект позволит без светофора и лишних препятствий распределять автомобильные потоки на въезде в город по Нагаевскому шоссе.
Транспортную развязку планируют сделать семиполосной, как, собственно, и новую дорогу по улице Генерала Рыленко, с выходом на Софьи Перовской и Степана Кувыкина. Объемы работ огромные. Строители переносят коммуникации, сооружают ливневую канализацию, готовят основание под будущую проезжую часть. Полным ходом идут работы и по улице Пугачёва.
На строительство «Южных ворот» выделено 8,5 млрд рублей. Часть из этих средств пойдет на снос и расселение местных жителей, чьи дома подпадают в зону строительства. По контракту все работы должны завершить к 450-летнему юбилею Уфы.
Это лишь начало большой работы по распределению транспортных потоков. К 2024 году должны сдать еще один гигантский по масштабам инфраструктурный проект «Восточный выезд».
Почти 14 километров. «Восточный выезд» соединит центральную часть Уфы с М-5. После завершения строительства от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы можно будет проехать за 10 минут. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет примерно 60 процентов. В декабре было выделено дополнительное финансирование на строительство в размере 6,7 млрд рублей.
Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель. Глубина его залегания – 63 метра. В 2022 году специалисты вели проходку в южном и северном тоннелях во встречных направлениях и параллельно сооружали постоянные конструкции. Завершают год строители сбойкой в южном тоннеле с раскрытием на полное сечение.
В 2022 году работы активно велись и на федеральной трассе М-5. Так, в Туймазинском районе запустили движение на обновлённом участке. Рядом с посёлком Кандры практически с нуля построили новую шестиполосную дорогу и транспортную развязку. Тем временем вблизи столицы республики строители продолжают реконструкцию южного обхода.
По территории нашей республики проходит около 300 километров трассы М-5. К 2030 году важнейшую федеральную дорожную артерию должны полностью привести в порядок. То есть на всём протяжении от границы с Татарстаном на западе и до пересечения с Челябинской областью на востоке Башкортостана дорога станет как минимум четырехполосной.
В таком режиме, когда круглосуточно мимо твоих окон проносятся фуры, они живут несколько десятилетий. К шуму жители села Ишкарово Илишевского района уже привыкли. Но иногда, когда болит голова, говорят пожилые люди, хочется выйти и остановить движение. Это невозможно – дорога федеральная.
Скоро ишкаровцы заживут в тишине. Водителям же транзитного транспорта не придется сбавлять скорости. В сентябре в Башкортостане дали старт строительству масштабного проекта. За пару лет с нуля в обход пяти населенных пунктов планируется возвести 65 километров дороги М-7. Новая трасса пройдет по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов.
Участок дороги М-7 станет частью другого крупного проекта – скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург. По территории Башкортостана пройдет 140 километров трассы М-12. Это будет первая в республике дорога для скоростного движения автомобилей. Разогнаться можно будет уже не до 90, а до 110 километров в час.