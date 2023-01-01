В Башкирии в праздничную ночь в пожарах погибли двое мужчин

В Башкирии в новогоднюю ночь в пожарах погибли двое мужчин. Подробности трагедий сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В Татышлинском районе в селе Нижнебалтачево огнём охватило небольшой жилой дом. На место возгорания прибыли экстренные службы, которые при разборе конструкций нашли бездыханное тело 56-летнего мужчины.

В Дуванском районе в селе Лемазы огнём охватило бревенчатый дом. При тушении пожара было найдено тело 71-летнего мужчины.

Следователи и дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины трагедий.