В Уфе из-за снегопада коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Во власти снежной стихии. Сегодня всю территорию Башкортостана накрыл сильный снегопад. Коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы, но даже 274 единицы техники и более 250 дорожных рабочих не успевали убирать улицы.
Через час проезды снова засыпало снегом. Неудобства испытывали как пешеходы, так и водители, которые застревали на своих автомобилях.
В связи с непогодой вводилось временное ограничение движения для автобусов, такси и грузовых автомобилей по федеральным трассам М5 и Уфа-Оренбург.
Спецтехника и все экстренные службы работали в усиленном режиме. Сейчас ограничения на проезд по федеральным трассам на территории республики сняты.