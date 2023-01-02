В новогодние праздники в травмпунктах Башкирии наблюдается наплыв пациентов

Растяжения, ушибы, переломы. Первые дни нового года для некоторых жителей запомнятся не только праздничными посиделками и гуляниями. Традиционно в эти дни фиксируется наплыв пациентов в травмпункты. Как правило, причинами становятся гололедица, несоблюдение правил безопасности на ледовых аттракционах и алкоголь.
Безобидное развлечение привело к вполне серьезным последствиям. У мужчины подозрение на перелом пяточной кости. Травму он получил в первый день Нового года во время катания на тюбингах. А вот к врачу обратился лишь спустя сутки.
Не слишком удачно год начался и для посетителя травмпункта, который пришел к врачу в сопровождении супруги. Праздник он отмечал с друзьями в бане, а по возвращении домой просто поскользнулся на тротуаре.
Нередко травмы получают при катании на коньках. Гульнара Адинаева неудачно упала и повредила запястье. К счастью, обошлось без перелома. Врачи поставили диагноз ушиб.
Наплыв людей в травмпункты, словно по часам, говорят врачи. Больше всего пациентов ночью. Днем основной поток пострадавших начинается после полудня.
Первый совет, который дают медики, лучше смотреть под ноги. И, конечно, не злоупотреблять алкоголем. Каникулы для многих пациентов, похоже, плавно перетекут в больничный. Главное, чтобы год не прошел так же, как его и встретили.