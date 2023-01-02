В новогодние праздники в травмпунктах Башкирии наблюдается наплыв пациентов

Растяжения, ушибы, переломы. Первые дни нового года для некоторых жителей запомнятся не только праздничными посиделками и гуляниями. Традиционно в эти дни фиксируется наплыв пациентов в травмпункты. Как правило, причинами становятся гололедица, несоблюдение правил безопасности на ледовых аттракционах и алкоголь.

Безобидное развлечение привело к вполне серьезным последствиям. У мужчины подозрение на перелом пяточной кости. Травму он получил в первый день Нового года во время катания на тюбингах. А вот к врачу обратился лишь спустя сутки.

Не слишком удачно год начался и для посетителя травмпункта, который пришел к врачу в сопровождении супруги. Праздник он отмечал с друзьями в бане, а по возвращении домой просто поскользнулся на тротуаре.

Нередко травмы получают при катании на коньках. Гульнара Адинаева неудачно упала и повредила запястье. К счастью, обошлось без перелома. Врачи поставили диагноз ушиб.

Наплыв людей в травмпункты, словно по часам, говорят врачи. Больше всего пациентов ночью. Днем основной поток пострадавших начинается после полудня.