1 января в Уфе прошел традиционный «Забег обещаний»

Символическое расстояние в 2023 метра вышли пробежать сотни жителей столицы. Бежали целыми семьями, кто-то решил взять с собой домашних питомцев.

Конечно же, среди участников было много бегунов, которые облачились в необычные костюмы. На дистанцию вышли Деды морозы, Снегурочки, кролики.

План этого мужчины в мексиканском костюме – заработать 10 млн рублей в этом году. Задача непростая, но осуществимая, уверен уфимец. «Забег обещаний» собрал несколько сотен человек. И каждый писал на груди рядом ту установку на год, которую обещает выполнить.

Среди множества участников было немало тех, кто пришел в необычном костюме. Были, кролики, Снегурочки, Деды Морозы. Спасатели Башкортостана решили устроить групповой забег с носилками. На них лежал Дед Мороз, который сбился с ног, разнося подарки. Ему требовалась помощь. К слову, были и те, кто взял на забег домашних питомцев. У животных тоже были свои обещания.

На забег обещаний вышли и члены республиканского правительства, депутаты Госдумы и Курултая.

Маршрут забега начинался от парковки возле Гостиного двора, проходил у Театра оперы и балета и вокруг корпуса Уфимского университета науки и технологий. Через пять минут после старта самые быстрые уже начали пересекать финишную черту.