В Башкирии на заснеженной трассе произошло ДТП: пострадали четыре человека

В Башкирии на трассе М-5 произошла крупная авария. В ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, 2 января на заснеженной дороге столкнулись «Хёндай Акцент» и «Рено Дастер». Машины двигались навстречу друг другу в сильный снегопад.

В аварии получили травмы оба водителя, а также 40-летняя женщина и 14-летний подросток. Пострадавших пассажиров перевозил 22-летний парень, водительский стаж которого составляет меньше года.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.