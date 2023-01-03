В Башкирии мужчине стало плохо на рыбалке

В Башкирии мужчина не смог вернуться домой с зимней рыбалки из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

75-летний пенсионер отправился на Павловской водохранилище ловить рыбу в районе базы отдыха «Авиатор». Внезапно он почувствовал себя плохо, но вернуться домой самостоятельно не смог.

К счастью, рыбаку удалось позвонить по номеру 112 и обратиться за помощью. Спасатели доставили пенсионера на базу отдыха, где мужчину напоили горячем чаем и дали согреться.