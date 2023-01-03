В Башкирии семейная пара с малышом попала в снежный плен

Сегодня, 3 января, семейная пара с двухлетним малышом попала в беду на заснеженной трассе. Инцидент произошёл на автодороге Магнитогорск-Ира в 7 км от Сибая.

Пожилые супруги и их маленький внук на «Тойота Спринтер» двигались из города Гай в Оренбургской области в Магнитогорск. Машина застряла в снежном заносе – потерпевшие сразу обратились за помощью к спасателям.

На помощь пожилым супругам и их внуку прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС. Спасатели вытащили машину из западни и напоили застрявших горячим чаем.