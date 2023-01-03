Мобилизованные из Башкирии поблагодарили Радия Хабирова за бронированный «Урал»

«Уважаемый Радий Фаритович и жители нашей многонациональной Республики Башкортостан! Мы – мобилизованные военнослужащие третьего полка – выражаем огромное почтение и особую благодарность за поддержку, которую вы нам оказываете. Обещаем, что техника, которую нам предоставляют Республика Башкортостан и граждане Башкортостана, будет беспощадно бить врага до самой Победы. И выражаем особую благодарность нашим детям Республики Башкортостан, которые пишут нам письма, чтобы личный состав не падал духом, мы вернёмся с победой живыми и здоровыми».