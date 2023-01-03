Им не всё равно: в Уфе прошел флешмоб по уборке снега

На борьбу с завалами вместе с коммунальными службами вышли неравнодушные жители города.

Лопата и помощь жильцов для дворника Риммы Минниахметовой как нельзя кстати. С таким количеством снега справиться одной сложно. Жители решили помочь убрать снег и подарили ей новые лопаты, чтобы хоть как-то облегчить её работу.

Вышли и всё очистили. Конечно, если мы понадеемся на ЖЭУ, на кого-то. Один дворник разве сможет всё это очистить? Какая организация, какой молодец наш старший по дому. Марат Гамиров, житель дома №6/1 по ул. Парковой

По словам жильцов, на такие субботники они выходят не в первый раз. Придомовая территория большая, рабочие руки никогда не бывают лишними.

Призываем всех жителей столицы и председателей домовых комитетов организовать работу по очистке своей территории, где мы живем, где мы должны создавать свой уют, красоту. Благоустроить и внести свою лепту. Рустям Баянов, председатель совета многоквартирного дома №6/1 по ул. Парковой

Флешмоб «Нам не все равно» должен был стартовать в республике 5 января, но, учитывая погодные условия, жители некоторых дворов вышли на борьбу со снежными завалами уже сегодня.

Учитывая обильные снегопады, которые у нас прошли вчера, действительно местами есть сложности. И жители, которые с пониманием относятся к данной ситуации, которым хочется выразить слова благодарности, выходят самостоятельно на очистку своей территории, которая находится во дворах, на прилегающих территориях. Берут лопаты и дружно, как этот двор, выходят на очистку своих территорий. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Чтобы провести качественную очистку улиц и дворов, коммунальные службы уже вторые сутки работают в усиленном режиме. Всего задействовано более 300 единиц техники. А за прошедшие сутки было вывезено более 20 тысяч кубометров снега.

Проблемы во время уборки улиц создают и сами автолюбители.

Иногда нагловато ведут себя водители. Какое-то уважение должно быть к друг другу. Малик Курбангалиев, водитель МБУ «Служба по благоустройству Ленинского района г. Уфы»