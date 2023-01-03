Им не всё равно: в Уфе прошел флешмоб по уборке снега

На борьбу с завалами вместе с коммунальными службами вышли неравнодушные жители города.
Лопата и помощь жильцов для дворника Риммы Минниахметовой как нельзя кстати. С таким количеством снега справиться одной сложно. Жители решили помочь убрать снег и подарили ей новые лопаты, чтобы хоть как-то облегчить её работу.
По словам жильцов, на такие субботники они выходят не в первый раз. Придомовая территория большая, рабочие руки никогда не бывают лишними.
Флешмоб «Нам не все равно» должен был стартовать в республике 5 января, но, учитывая погодные условия, жители некоторых дворов вышли на борьбу со снежными завалами уже сегодня.
Чтобы провести качественную очистку улиц и дворов, коммунальные службы уже вторые сутки работают в усиленном режиме. Всего задействовано более 300 единиц техники. А за прошедшие сутки было вывезено более 20 тысяч кубометров снега.
Проблемы во время уборки улиц создают и сами автолюбители.
Во время уборки снега в первую очередь очищаются основные транспортные магистрали, мосты и путепроводы, и только потом дворы. Чтобы ускорить процесс, власти столицы призывают жителей по возможности выйти на субботник.