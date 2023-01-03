В Башкирии за три праздничных дня в пожарах погибли пять человек

За три праздничных дня пожары унесли жизни пяти человек. Об этом сегодня сообщили в республиканском управлении МЧС. Там прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особый акцент был сделан на профилактические мероприятия в период новогодних праздников.
Не забывать отключать от питания, не перегружать электросеть, подключая к одной розетке несколько единиц электрооборудования – элементарные меры пожарной безопасности. Напоминать о них в качестве профилактики будет не лишним, считает Надежда Ахметова. Женщина сама серьезно относится к своей безопасности, учит этому и детей.
В новогодние праздники инспекторы пожнадзора выходят в профилактические рейды. Задача – еще раз напомнить людям о мерах пожарной безопасности. В период затяжных праздников увеличивается количество несчастных случаев, связанных и с огнем.
За три праздничных дня в Башкортостане произошло четыре пожара, в которых погибли люди. Огонь унес жизни пятерых человек. О необходимости усиления профилактических мер говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ещё одной превентивной мерой стало введение штабного формата профилактической работы во всех муниципалитетах республики. В рамках этого ежедневно сотни групп выходят в рейды. Их задача в первую очередь провести беседы с гражданами из группы риска и неблагополучными семьями.