В Башкирии за три праздничных дня в пожарах погибли пять человек

За три праздничных дня пожары унесли жизни пяти человек. Об этом сегодня сообщили в республиканском управлении МЧС. Там прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особый акцент был сделан на профилактические мероприятия в период новогодних праздников.

Не забывать отключать от питания, не перегружать электросеть, подключая к одной розетке несколько единиц электрооборудования – элементарные меры пожарной безопасности. Напоминать о них в качестве профилактики будет не лишним, считает Надежда Ахметова. Женщина сама серьезно относится к своей безопасности, учит этому и детей.

С маленького возраста сразу был этому обучен. Знает правила безопасности, как положено. В газ никогда не лезет, в розетки не лезет. Надежда Ахметова, жительница г. Уфы

В новогодние праздники инспекторы пожнадзора выходят в профилактические рейды. Задача – еще раз напомнить людям о мерах пожарной безопасности. В период затяжных праздников увеличивается количество несчастных случаев, связанных и с огнем.

В период новогодних праздников проводим профилактические рейды путем обхода квартир, вручаем наглядные агитационные памятки гражданам, объясняем им требования пожарной безопасности. Антон Васильев, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору

За три праздничных дня в Башкортостане произошло четыре пожара, в которых погибли люди. Огонь унес жизни пятерых человек. О необходимости усиления профилактических мер говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В республике на период праздничных дней был введен особый противопожарный режим, который ужесточает требования по использованию пиротехнических изделий, вводит ряд дополнительных требований к местам, где люди массово отмечают праздники, где в это время отдыхают. Это если кратко, а так это целый комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан