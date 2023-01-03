В Уфе проходят рейды по соблюдению ограничений на продажу алкоголя

С 3 января в Башкирии действуют ограничения на продажу алкоголя. Спиртное можно купить лишь с 10:00 до 17:00.

Однако далеко не для всех продавцов закон писан. Активисты проекта «Безопасная республика» проводят рейды. В частности, в Уфе в первых же двух попавшихся торговых точках подставному покупателю продали алкоголь в запрещенное время. В одном из ларьков продавщица напрочь отрицала незаконность своих действий.

К слову, покупателям даже не выдали чеки. Однако действия продавца активисты зафиксировали на видеокамеру. На место были вызваны полицейские, которые составили протокол. Нарушителю грозит крупный штраф. Активисты рассказали, что нередко недобросовестные предприниматели пользуются ухищрениями, которые позволяют им избегать ответственности.

Чаще всего попадаются одни и те же магазины, предприниматели. Из года в год идут за прибылью, пытаясь заработать на здоровье граждан. Очень много магазинов, которые получили разрешение общепита, поставив столик, стульчик, прикрываются этим и торгуют в розницу. Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика»