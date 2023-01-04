Башкирия вошла в ТОП-10 регионов-лидеров РФ по показателям розничного товарооборота

За 9 месяцев мы ввели в эксплуатацию 80 новых объектов придорожного сервиса в 33 районах и модернизировали 108 уже существующих в 41 районе. На сегодняшний день прорабатываются и реализуются 93 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Большой объем работы осуществлен в сфере защиты прав потребителей. Составлено 192 претензии и исковых заявления на безвозмездной основе для социально незащищенных слоев населения. Рассмотрено более 750 обращений, в досудебном порядке предотвращен возможный материальный ущерб потребителей на сумму более 12 млн рублей.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг РБ