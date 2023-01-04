Башкирия вошла в ТОП-10 регионов-лидеров РФ по показателям розничного товарооборота

Башкортостан вошел в ТОП-10 регионов-лидеров РФ по показателям розничного товарооборота. Впервые в 2021 году оптовый товарооборот составил 1015,8 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года на 107,2% вырос объем инвестиций в торговую отрасль и составил около 4 млрд рублей.
Опыт Башкирии в организации школьного питания является одним из лучших в РФ. Башкортостан в числе лучших регионов по итогам всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022».
Так, Агентство стратегических инициатив назвало практику организации школьного питания лучшей в стране. Уфимский лицей №161 и средняя школа № 1 с. Иглино вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».
Практика республики «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» размещена на открытой платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» Агентства стратегических инициатив. Региональной практикой по организации социального питания заинтересовались представители других субъектов России, которые посетили Республику Башкортостан с целью изучения указанной практики.
Благодаря принятым мерам удалось снизить количество нарушений технологии приготовления школьных обедов и жалоб на их качество.
С целью содействия повышению профессионального мастерства и обмену опытом специалистов общественного питания республики, проведен Республиканский форум «Индустрия общественного питания на службе нации», участниками которого стали порядка тысячи человек, в том числе, из других регионов России. Ежегодно проводятся различные чемпионаты и соревнования среди шеф-поваров, поваров-юниоров, кондитеров, а также тематические круглые столы, мастер-классы и семинары. Неоднократно команды республики принимали участие в различных конкурсах и фестивалях в регионах Российской Федерации, на которых становились призерами и победителями.
На территории республики возрождена работа «молочных кухонь» для обеспечения специализированными продуктами питания на бесплатной основе граждан льготных категорий. Всего в республике действуют 7 производств в городах: Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Сибай, с. Верхние Киги и более 136 пунктов выдачи молочной продукции. Продукция ГАУ РБ «Молочная кухня» - лауреат Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» в номинации «Производители молочной продукции». Питьевой йогурт со вкусом клубники, обогащенный биойодом, завоевал золотую медаль в номинации «Молочные продукты» на Всероссийском конкурсе «Золотая осень-2022». Также на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека» размещен опыт республики по реализации проекта «Молочная кухня».
В конкурсе «Лучший продукт – 2022», который проводился в рамках выставки «Продэкспо-2022», ГАУ РБ «Молочная кухня» удостоено золотой медали и диплома I степени.
Также «Молочная кухня» получила золотую медаль на форуме «АгроКомплекс-2022», став одним из семидесяти предприятий, представивших на экспозиции продукцию собственного производства.
В рамках работы по поддержке республиканских товаропроизводителей продолжена реализация проекта «Продукт Башкортостана». Сегодня дипломантами проекта являются 669 производителя пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Более 25 тысяч наименований продукции маркируется знаком «Продукт Башкортостана». Кроме того, с 2020 года реализуется и продолжается работа по развитию придорожного сервиса.
Также в Башкирии было проведено 196 информационно-просветительских мероприятий в целях повышения уровня правовой грамотности населения республики.
Благодаря активной работе министерства в сфере координации функционального регулирования в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2022 году на 4,6% вырос объем легальной продажи алкогольной продукции, на 15,6% выросли поступления акцизов в бюджет республики, всего поступило 10,4 млрд рублей (данные за 10 месяцев 2022 года).
За девять месяцев 2022 года в республике на 13 процентов снизилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.
В республике снижается смертность от отравления алкоголем. Республиканский показатель – 1,4 на 100 тысяч жителей – в четыре раза меньше, чем по стране (6,4). Он является самым низким среди регионов Приволжского федерального округа.
Минувшим летом правительством Башкортостана на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье 2022», который прошел в Сибае, заключено два соглашения с Центросоюзом и Башпотребсоюзом. Первое о реализации проекта по созданию на территории Республики Башкортостан оптового продовольственного рынка и второе, направленное на развитие экономического и финансового положения организаций потребительской кооперации, входящих в систему Башпотребсоюза.
Что касается развития Башпотребсоюза, он объединяет порядка 130 кооперативных организаций и представляет интересы более 13 тысяч пайщиков. В основном они работают в сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания, ведут заготовительную, производственную, образовательную деятельность. Башпотребсоюз даёт хорошие возможности для выстраивания в регионе высокоэффективных товаропроводящих цепочек со всеми этапами.