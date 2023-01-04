В 2022 году производство продукции АПК Башкортостана превысило 240 млрд рублей

Башкортостан один из самых инвестиционно-привлекательных регионов в России. С 2018 года в республике проходят заседания инвестиционного комитета, так называемые «Инвестчасы» под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова, на которых обсуждаются все перспективные проекты. По итогам заседаний, с участием практически всего правительства региона, принимаются решения о мерах поддержки инвестпроекта, что существенно ускоряет время его реализации. Инвесторы могут напрямую задать свои вопросы Главе республики, узнать о всех инструментах финансовой поддержки. В итоге инвестор сопровождается полностью от реализации своего проекта до его логического завершения. Государство, таким образом, подставляет свое плечо. Отрадно отметить, что практически на каждом «Инвестчасе» рассматривается какой-либо проект в области сельского хозяйства. Всего их рассмотрено уже около 160. Активность аграрных инвесторов в Башкортостане высокая. В республике созданы оптимальные условия и благоприятный инвестиционный климат для ведения сельскохозяйственного бизнеса.