«Салават Юлаев провел первый матч в 2023 году

Сегодня уфимский «Салават» проводил первый матч в новом году. В этом сезоне юлаевцы и «Локомотив» еще не встречались. Первыми пропустили хозяева: на последней минуте стартового игрового отрезка ярославцы реализовали большинство.
«Гол в раздевалку» получился и у «Салавата». В конце второго периода при игре «пять на три» отличился Михаил Науменков. После перерыва численным преимуществом воспользовался уже Александр Хмелевский. 2:1 – победа уфимской команды.
Следующий матч юлаевцы проведут 6 января против СКА из Санкт –Петербурга.