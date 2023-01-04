Как в Уфе учат музыке слабовидящих детей

Во всём мире сегодня, 4 января, отмечают День азбуки Брайля. Рельефно-точечный тактильный шрифт, который позволяет незрячим и слабовидящим людям не только читать, но и знакомиться с музыкой. Азбука Брайля применяется и в написание нот. В Уфе ребят с нарушениями зрения обучают пению и игре на музыкальных инструментах в коррекционной школе-интернате № 28. Многие недавно выступили на большой сцене в сопровождении Национального симфонического оркестра республики.
К музыке они прикасаются. Подушечками пальцев, чувствуя каждую ноту. Здесь не расчерчены привычные линии, лишь белый рельефный лист. Они не узнают, как выглядят ноты на стане. Слабовидящие читают музыку по определенному набору точек – азбуке Брайля.
Чтобы заниматься пением или играть на музыкальном инструменте, им приходится прилагать больше усилий, чем остальным.
Музыканты всегда могут подглядеть в ноты. Незрячим же приходится играть по памяти. Рамзан влюбился в фортепиано в четыре годика, примерно в этом же возрасте увлёкся вокалом. Преподаватели называют его «абсолютник».
Большая сцена не пугает. За плечами десятки концертов, на одном из которых юный музыкант выступил в сопровождение Национального симфонического оркестра. Петь или играть вместе с именитым коллективом для учеников школы-интерната стало уже традицией. Они, может быть, не видят сотни лиц завороженных их игрой, но аплодисменты слышат все.
Многие преподаватели сами прошли тот путь, на который сейчас только ступили ребята. Так что они не понаслышке знают, как должно проходить обучение.
Ученики не спешат расставаться с музыкой и после школы. Для них открыты двери училища искусств. Считается, что у многих слабовидящих людей из-за отсутствия зрения хорошо развит слух. Их картину мира раскрашивают не яркие краски, а музыкальные тона.