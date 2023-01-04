Как в Уфе учат музыке слабовидящих детей

Ноты пишутся как буквы, в этом заключается большая сложность. Очень много знаков, их все надо прописать по Брайлю.

Светлана Мусина, преподаватель сольфеджио и сольного пения детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова при школе-интернате №28