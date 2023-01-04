В Уфе рассказали о работе по вывозу мусора в новогодние праздники

Несмотря на обильные снегопады, региональные операторы своевременно вывозят мусор. Сбои наблюдаются лишь в некоторых районах. Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана обсудили, с какими сложностями в новогодние праздники приходится сталкиваться коммунальщикам при вывозе твердых бытовых отходов.
Тяжелее всех в такую погоду водителям мусоровозов. Им приходится маневрировать в заснеженных дворах. Работу значительно усложняет и личный транспорт горожан, оставленный на контейнерных площадках в неположенных местах.
В новогодние праздники в разы увеличивается и объем мусора. Тем не менее работу региональных операторов по вывозу бытовых отходов в отраслевом ведомстве оценили на твердую четверку. Это результат совместных действий коммунальных служб и местных властей.