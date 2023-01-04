Радий Хабиров навестил в Гафурийском районе семью бойца батальона имени Минигали Шаймуратова

За проявленные мужество и героизм офицер с позывным «Тор» в декабре 2022 года указом Главы Башкортостана был награжден орденом генерала Шаймуратова. Радий Хабиров рассказал супруге бойца о том, что перед праздниками встретился с личным составом башкирского батальона. Руководитель региона также поинтересовался, какую помощь получает семья, где воспитывается трое детей, нужна ли дополнительная поддержка. Супруга бойца рассказала, что они окружены заботой и вниманием.

Когда я был в расположении бойцов, то разговаривал с военнослужащим с позывным «Тор». Он рассказал, что родом из Гафурийского района, где проживает его семья. Я пообещал навестить вас и передать привет от героя. Все ребята воюют достойно. Мы, конечно, переживаем за них.

И сегодня же во время рабочей поездки в Гафурийский район Глава республики посетил промышленные и социальные объекты. В селе Красноусольском Радий Хабиров зашел в магазин предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, которое в 2018 году запустил один из местных предпринимателей. Руководитель региона ознакомился с ассортиментом продукции и пообщался с работниками магазина. Также в Красноусольском Радий Хабиров осмотрел площадку бывшего стекольного завода, располагавшегося в здании 18 века. В 2007 году предприятие закрылось, часть его построек относится к объектам культурного наследия.