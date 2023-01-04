Радий Хабиров навестил в Гафурийском районе семью бойца батальона имени Минигали Шаймуратова

Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил сегодня в Гафурийском районе семью командира миномётной батареи башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. Сам отец семейства сейчас находится в зоне СВО.
За проявленные мужество и героизм офицер с позывным «Тор» в декабре 2022 года указом Главы Башкортостана был награжден орденом генерала Шаймуратова. Радий Хабиров рассказал супруге бойца о том, что перед праздниками встретился с личным составом башкирского батальона. Руководитель региона также поинтересовался, какую помощь получает семья, где воспитывается трое детей, нужна ли дополнительная поддержка. Супруга бойца рассказала, что они окружены заботой и вниманием.
И сегодня же во время рабочей поездки в Гафурийский район Глава республики посетил промышленные и социальные объекты. В селе Красноусольском Радий Хабиров зашел в магазин предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, которое в 2018 году запустил один из местных предпринимателей. Руководитель региона ознакомился с ассортиментом продукции и пообщался с работниками магазина. Также в Красноусольском Радий Хабиров осмотрел площадку бывшего стекольного завода, располагавшегося в здании 18 века. В 2007 году предприятие закрылось, часть его построек относится к объектам культурного наследия.
Глава Башкортостана обсудил с руководством Гафурийского района планы по реконструкции производственной площадки, которая находится в муниципальной собственности.