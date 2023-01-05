Стало известно, что ожидает дорожную отрасль Башкирии в 2023 году

По итоговым данным минтранса Башкирии, в 2022 году объем средств дорожного фонда составил более 42 миллиардов рублей, что позволило провести реконструкцию и построить более 33 км автодорог регионального и местного значения, а также 8 мостов и путепроводов протяженностью 586 погонных метров. Дорожники отремонтировали более одной тысячи км и 16 мостов протяженностью 850 погонных метров. Завершен ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть России протяженностью 36 км. Таким образом, по предварительным прогнозам, по результатам проведенной работы в 2022 году доля протяженности дорог опорной сети в Башкортостане, соответствующих нормативным требованиям, достигнет более 63%.
Руководитель ведомства рассказал, что в рамках капремонта было запущено электроосвещение на дорогах, которые проходят по населенным пунктам Белорецкого, Дуванского, Туймазинского и Уфимского районов. Их протяженность составила 17 километров.
Также в настоящее время ведется работа по развитию транспортной области: качество оказываемых услуг повышается, подвижные составы обновляются, а транспортная логистика в целом улучшается.
На балансе ГУП «Башавтротранс» эксплуатируется 1878 единиц автобусов, из них 960 единиц автобусов — низкопольные и полунизкопольные большого и среднего класса, что составляет 50,7% от общего количества автобусов.
С 2023 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Уфа получит еще 85 новых автобусов большого класса.
В Башкирии также воплощаются в жизнь крупные инфраструктурные объекты, одним из самых значимых является «Восточный выезд».
В 2023 году планируется отремонтировать 62 км дорог и 5 мостов протяженностью 802 погонных метра, входящих в опорную сеть Российской Федерации. В рамках нацпроекта заявлен ремонт на автодорогах протяженностью 175 км.
Планируется завершить работы на объектах Уфы: «Строительство ул. Высотная, ул. Академика Ураксина в Кировском районе», «Строительство транспортной развязки в н. п. Зинино в Октябрьском районе». 1 этап — строительство участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе» и провести ремонт пяти участков дорог. Продолжится реконструкция улицы Рабкоров на участке от ул. Высотной до ул. Степана Кувыкина в Кировском районе Уфы.