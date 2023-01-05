Стало известно, что ожидает дорожную отрасль Башкирии в 2023 году

По итоговым данным минтранса Башкирии, в 2022 году объем средств дорожного фонда составил более 42 миллиардов рублей, что позволило провести реконструкцию и построить более 33 км автодорог регионального и местного значения, а также 8 мостов и путепроводов протяженностью 586 погонных метров. Дорожники отремонтировали более одной тысячи км и 16 мостов протяженностью 850 погонных метров. Завершен ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть России протяженностью 36 км. Таким образом, по предварительным прогнозам, по результатам проведенной работы в 2022 году доля протяженности дорог опорной сети в Башкортостане, соответствующих нормативным требованиям, достигнет более 63%.