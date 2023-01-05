Стало известно, что ожидает дорожную отрасль Башкирии в 2023 году

По итоговым данным минтранса Башкирии, в 2022 году объем средств дорожного фонда составил более 42 миллиардов рублей, что позволило провести реконструкцию и построить более 33 км автодорог регионального и местного значения, а также 8 мостов и путепроводов протяженностью 586 погонных метров. Дорожники отремонтировали более одной тысячи км и 16 мостов протяженностью 850 погонных метров. Завершен ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть России протяженностью 36 км. Таким образом, по предварительным прогнозам, по результатам проведенной работы в 2022 году доля протяженности дорог опорной сети в Башкортостане, соответствующих нормативным требованиям, достигнет более 63%.

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Президент России Владимир Путин поставил перед дорожниками задачу, довести за предстоящие пять лет до нормативного состояния 85% опорной сети дорог в стране. Благодаря поддержке руководства страны и республики, мы поступательно движемся в этом направлении. Об этом и свидетельствуют результаты опроса, проводимого ВЦИОМ в декабре текущего года, по итогам которого более 50% граждан нашей республики удовлетворены качеством и доступностью дорог в республике.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

Руководитель ведомства рассказал, что в рамках капремонта было запущено электроосвещение на дорогах, которые проходят по населенным пунктам Белорецкого, Дуванского, Туймазинского и Уфимского районов. Их протяженность составила 17 километров.

Для ремонта дорог, ведущих к садоводческим товариществам, из дорожного фонда во исполнение поручения Главы республики было принято решение, и выделены субсидии муниципалитетам в объеме более 66 миллионов рублей. В итоге проезд обеспечен к 74 садовым товариществам, и это в основном к тем СНТ, которые были наиболее востребованы, и по которым постоянно поступали обращения граждан.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

Также в настоящее время ведется работа по развитию транспортной области: качество оказываемых услуг повышается, подвижные составы обновляются, а транспортная логистика в целом улучшается.

На балансе ГУП «Башавтротранс» эксплуатируется 1878 единиц автобусов, из них 960 единиц автобусов — низкопольные и полунизкопольные большого и среднего класса, что составляет 50,7% от общего количества автобусов.

Благодаря поддержке правительства РБ с 2019 по 2022 годы для предприятия было приобретено 1013 автобусов различного класса. Это позволило существенно омолодить автопарк, и сделать пассажирские перевозки более комфортными и безопасными.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

С 2023 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Уфа получит еще 85 новых автобусов большого класса.

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Первую партию, состоящую из 35 автобусов, мы ожидаем до конца года. На линию они выйдут не раньше января следующего.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

В Башкирии также воплощаются в жизнь крупные инфраструктурные объекты, одним из самых значимых является «Восточный выезд».

По данному проекту прогнозы довольно оптимистичны. Строители работают круглосуточно — за что им большое спасибо. Материалами объект обеспечен. Строительство идет в соответствии с графиком. Рассчитываем его завершить к концу следующего года.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

В 2023 году планируется отремонтировать 62 км дорог и 5 мостов протяженностью 802 погонных метра, входящих в опорную сеть Российской Федерации. В рамках нацпроекта заявлен ремонт на автодорогах протяженностью 175 км.

Планируется завершить работы на объектах Уфы: «Строительство ул. Высотная, ул. Академика Ураксина в Кировском районе», «Строительство транспортной развязки в н. п. Зинино в Октябрьском районе». 1 этап — строительство участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе» и провести ремонт пяти участков дорог. Продолжится реконструкция улицы Рабкоров на участке от ул. Высотной до ул. Степана Кувыкина в Кировском районе Уфы.

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