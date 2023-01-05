В Башкирии мужчина спровоцировал аварию: один человек погиб и двое пострадали

Вчера, четвертого января, в Туймазинском районе Башкирии столкнулись автомобили Lada Priora и Geely Emgrand. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Виновником аварии оказался 59-летний водитель автомобиля Niva. Он спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Инспекторы ДПС разыскали его в кратчайшие сроки, а автомобиль поместили на спецстоянку.

23-летнего водителя "Приоры" доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов. Также в ДТП пострадали 44-летний водитель иномарки и его 43-летняя пассажирка.