В Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

В Белорецке проводили в последний путь Евгения Ильичева и Альберта Билалова, погибших в зоне проведения СВО. Об гибели военных рассказал глава района Андрей Иванюта.

Евгению Ильичеву было 32 года. Он окончил белорецкую школу №21, после чего отучился в местном училище. Родные рассказали, что Евгений всегда был отзывчивым и добрым человеком. Он заключил контракт с Министерством обороны в октябре прошлого года и отправился на СВО.

Альберту Билалову был 41 год. Он очень любил лес и рыбалку, а свободное время проводил с детьми. После начала частичной мобилизации мужчина сам принял решение об участии в специальной военной операции.