В Уфе спасатели помогли троим подросткам спуститься со склона горы

Вчера, четвертого января, в районе памятника Салавата Юлаева в Уфе трое подростков не смогли самостоятельно спуститься со склона горы. На место инцидента выехали сотрудники УГЗ, рассказали в пресс-службе ведомства.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали подростков от 13 до 17 лет. Выяснилось, что они родом из Благовещенска. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ребята сообщили спасателям, что таким образом хотели сократить путь от памятника до катка на Набережной реки Белой.