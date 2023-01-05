Министр здравоохранения Башкирии провел прием пациентов в Ишимбае

В праздничные дни руководитель ведомства и его заместители выезжают в населённые пункты, чтобы помочь коллегам. Глава Башкортостана поручил обеспечить доступность медико-санитарной помощи в праздничные дни.

Работают с 1 января, в воскресенье министр здравоохранения региона выезжал в Бирскую центральную районную больницу. Помимо приёма пациентов, также руководители Минздрава оценивают качество медпомощи в учреждениях и условия работы. Инициативу с проверками планируют продолжать и после окончания новогодних каникул.