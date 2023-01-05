Семейный ансамбль из Башкирии покоряет проект на Первом канале

Семья из Бирска доводит до слёз во всероссийском проекте «Поём на кухне всей страной». Четыре поколения – от внучки до бабушки. Самой старшей солистке 92 года. Ансамбль Кулагиных вышел в финал телепроекта. Это музыкальное шоу непрофессиональных исполнителей, обязательное условие – выбранные композиции должны иметь значение для конкурсантов.

Кокетство основательница ансамбля не растеряла. Частушки – авторские. Певицы – все родные, четыре поколения. Самой младшей участнице – 12 лет. Самой старшей – 92. Все самоучки, а точнее, ученики главной солистки – Валентины Петровны. Её почти 90 лет назад за каждую неправильную ноту ругал папа.

Семья Кулагиных из Бирска спела на кухне на всю страну. Женская часть коллектива участвует во всероссийском проекте, который транслируется на Первом канале. Своими выступлениями они доводят жюри до слёз. На родине, в Башкортостане, в ансамбле играет ещё баянист, репетиции для эфиров проводили вместе с ним. Все родились в одной деревне Калинники.