Спортивные итоги года и чемпионы в непривычном амплуа: новогодний выпуск программы «Тайм-аут» на БСТ

Кто самый умный среди игроков «Салавата Юлаева»? Какой ценой дались зимние медали Пекина Семену Елистратову и Эдуарду Латыпову? И как команде «Уфа» вновь подняться на вершину российского футбола? Ответы на эти вопросы дадут сами спортсмены, тренеры и ведущие новогоднего «Тайм-аута». Корреспонденты отдела спортивных программ телеканала БСТ – об итоговом выпуске программы.

Чемпионы мира и страны в непривычных для себя амплуа. В новогоднюю студию спортивного «Тайм-аута» пришли волейболисты, боксеры, фехтовальщики и не только.

Кто из хоккеистов «Салавата» и «Кировца» самый умный? Игроки отвечали на каверзные вопросы ведущих. А волейболисты «Урала» и олимпийский чемпион по фехтованию раскрывали в себе новые таланты.

В итоговом выпуске программы «Тайм-аут» вспомним успехи Олимпиады в Пекине, расскажем о том, как нашим паралимпийцам удалось пережить недопуск на главные игры четырехлетия. Как прошел год для футбольного клуба «Уфа» и многое другое. И, конечно же, истории побед и поражений.