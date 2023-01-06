В Уфе проводили в последний путь 44-летнего Олега Атаманова, погибшего в ходе СВО

В башкирской столице проводили в последний пусть участника СВО 44-летнего старшего сержанта Олега Атаманова. На церемонию прощания прибыли родные и близкие военного, глава Калининского района Уфы Михаил Замурагин и заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов.

Мужчина родился в Уфе в 1979 году. Он окончил колледж радиоэлектроники и был призван на срочную службу. Олег Атаманов после возвращения из армии устроился работать электромонтером. У него остались жена и сын, сестра и пожилой отец.