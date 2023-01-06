Православные жители Башкирии готовятся к празднованию Рождества Христова

В канун Рождества Христова глава Башкирии поздравил всех жителей республики с большим и светлым праздником. «На протяжении многих веков народы Башкортостана живут в дружбе и согласии. Мы вместе отмечаем праздники, вместе работаем на благо нашей Родины. И вместе защищаем ее от врагов, – написал Радий Хабиров в соцсетях. – И все, независимо от вероисповедания, молимся за тех, кто на передовой сражается за будущее нашей страны. Склоняем голову перед подвигом тех, кто пал в битве за Отечество». Ну а главные торжества в Уфимском соборе Рождества Богородицы будут транслироваться в прямом эфире на телеканале БСТ.

Десятки прихожан сегодня решили полночь встретить не за столом, а в храме. И несмотря на то, что на улице продолжается сильный снегопад, люди непрерывным потоком идут в собор, все хотят успеть поставить свечу за своих родных. Сам приход очень нарядный, украшен хвойными гирляндами, что символизирует бессмертие и вечную жизнь. Прихожане молятся о мире и здоровье близких.

Верующие прикладываются к иконе и славят Иисуса Христа. Всенощное бдение – это вечернее богослужение, предваряющее основные торжества в рождественскую ночь.

На торжественную службу пришли не только христиане, но и представители других религий. Праздник Рождества Христова сегодня объединил людей.

В Уфе богослужения пройдут в 19 храмах. Основные торжества развернутся в Уфимском соборе Рождества Богородицы. Главную службу сегодня возглавит митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Рождественские богослужения этой ночью пройдут во всех храмах республики.

Те, кто по каким-то причинам не сможет посетить храм, таинства богослужений увидят по телевизору. Уже восемь лет подряд наш телеканал ведёт трансляцию одного из важнейших церковных праздников. Поэтому зрители БСТ смогут заглянуть и в алтарную часть собора, которая обычным прихожанам недоступна. Начало эфира – в 23:00