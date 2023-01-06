Коммунальщиков Уфы обязали очистить город от снега к 9 января

До 9 января Уфу должны привести в порядок. Перед коммунальщиками поставлена задача – очистить город от снежной каши. За проверку взялся мэр столицы. Техника работает. Однако ещё много мест, где не проехать, а если и пройти, то с риском для жизни. Но есть и те, кто такой погоде радуется.

Отпечаток в форме ангела получается лучше именно на свежевыпавшем снегу. 6-летнему Закиру такая погода только в радость. Когда на улице белым-бело, а на календаре – праздники, зимних забав становится больше. В этот раз вместе с родителями, младшими братом и сестрой поехали кататься на тюбинге. Родители немного иного мнения. Папа борется со снегом, чтобы отвезти семью на отдых, мама управляет другим транспортом – в коляске возит младшую дочь.

Не только неудобства, но и опасность для пешеходов. По улице Менделеева люди, пытаясь вскарабкаться на трамвайную остановку, рискуют соскользнуть либо под колёса на автомобильную дорогу, либо на рельсы. Никакого масла – Аннушке достаточно было бы уфимской зимы.

На спасение пострадавших может понадобиться чуть больше времени. Сколько работникам скорой помощи потребуется потратить на очередной вызов, ответить наверняка теперь не могут. Заваленные снегом дороги медикам приходится преодолевать пешком.

Коммунальщики работают по графику. Управляющие компании, ЖЭУ принимают заявки от жителей конкретных домов. Также на сайте администрации города действует интерактивная карта «Снежная Уфа». Обращения обрабатывают онлайн. Однако из года в год одно и то же: люди сами не идут навстречу, а точнее – не уезжают: уборке часто мешают автомобили, из-за чего приходится делать двойную работу.

Как устраняют последствия снегопада, проверяет мэр города. Ратмир Мавлиев рассказывает, как проходит ревизия, в соцсетях. Сетует на обильные осадки. Согласно последним сводкам, за 6 дней января выпало 90,5 см снега, притом что норма за весь месяц – всего на 1,5 см больше.

На сегодняшний день работа организована в 60% дворов, наша задача – оставшиеся 40% прибрать к 9 января. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы