«Салават Юлаев» разгромил СКА на домашнем льду

Крупная победа над лидером Запада. «Салават Юлаев» одержал победу над СКА со счетом 5:1. Первую шайбу в этой встрече забросил Иван Дроздов, во втором периоде юлаевцы укрепили преимущество благодаря голам Сергея Шмелева и Михаила Науменкова.

В третьем периоде команда Романа Ротенберга одну шайбу отквитала благодаря голу Андрея Педана. Однако юлаевцы в концовке дважды поразили пустые ворота соперника – забили Данил Алалыкин и Николай Кулемин.