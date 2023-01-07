В Уфе при пожаре в многоквартирном доме спасли 16 человек, еще 25 – эвакуировано

Звеньями газодымозащитной службы спасено в общей сложности 16 человек, находящихся в зоне воздействия опасных факторов пожара, в том числе одного человека спасли, используя автолестницу. Еще 25 человек эвакуировали. Пострадал один человек – мужчина. Его доставили в больницу. Открытое горение ликвидировали к 21:25. Причины пожара выясняются.