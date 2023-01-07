В Уфе при пожаре в многоквартирном доме спасли 16 человек, еще 25 – эвакуировано

В Уфе на восьмом этаже многоквартирного дома на ул. 50 лет СССР произошел пожар. Квартира загорелась примерно в 20:41.
На место происшествия прибыли 45 специалистов пожарных подразделений и 11 единиц техники, сообщает МЧС Башкирии. К моменту прибытия пожарных было отмечено открытое горение одной из комнат квартиры.
Звеньями газодымозащитной службы спасено в общей сложности 16 человек, находящихся в зоне воздействия опасных факторов пожара, в том числе одного человека спасли, используя автолестницу. Еще 25 человек эвакуировали. Пострадал один человек – мужчина. Его доставили в больницу. Открытое горение ликвидировали к 21:25. Причины пожара выясняются.
Фото: скриншот видеозаписи МЧС РБ