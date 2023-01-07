В Башкирии семья из трех человек получила отравление угарным газом

В Башкирии снова зарегистрирован случай отравления угарным газом. На этот раз пострадала семья из трех человек.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщение о произошедшем поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 шестого января этого года. Отравилась угарным газом семья из Ишимбая.

Напомним, что в ноябре в городе Октябрьском отравились угарным газом пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Позднее, в декабре, в том же городе отравилась семья с двумя детьми, один из которых уже был совершеннолетним.