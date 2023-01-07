В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое пожилых людей

В Зианчуринском районе Башкирии в ночь с 6 на 7 января произошел пожар – горел бревенчатый домик в деревне Ильмаля. В результате пожара погибли два человека.

По данным МЧС республики, дом был расположен на ул. Кунсбаева. К прибытию пожарных дом был уже полностью охвачен пламенем. Локализован пожар был на площади 40,5 квадратных метров.

Во время разбора места происшествия обнаружены тела двух погибших: мужчины 1938 года рождения и женщины 1942 года рождения. Причины пожара выясняются, на место прибыли дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.