В Башкирии спасатели пришли на помощь водителю, оказавшемуся в мороз в беде

В Башкирии спасатели пришли на помощь водителю, который попал в беду посреди ночи в мороз. Сообщение в экстренные службы Туймазов поступило минувшей ночью.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС рассказали, что водитель, управляющий грузовым автомобилем, не смог продолжить движение. Колесо у грузовика спустило, но самостоятельно сменить его водитель так и не смог.

В этот момент температура воздуха достигла уже -25 градусов. Спасатели оказали техпомощь, самому мужчине помощь врачей не понадобилась.