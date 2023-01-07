В Башкирии спасатели пришли на помощь водителю, оказавшемуся в мороз в беде

В Башкирии спасатели пришли на помощь водителю, который попал в беду посреди ночи в мороз. Сообщение в экстренные службы Туймазов поступило минувшей ночью.
В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС рассказали, что водитель, управляющий грузовым автомобилем, не смог продолжить движение. Колесо у грузовика спустило, но самостоятельно сменить его водитель так и не смог.
В этот момент температура воздуха достигла уже -25 градусов. Спасатели оказали техпомощь, самому мужчине помощь врачей не понадобилась.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС