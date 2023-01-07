Православные жители Башкирии отмечают Рождество Христово

Православные верующие отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. В храмах республики проходят торжественные службы. Чтобы встретить светлый праздник, прихожане начали собираться в церквях еще накануне вечером.
Звон колоколов в честь рождения Спасителя, света и добра взывает к верующим. Тысячи прихожан провели минувшую ночь в молитвах. В больших храмах и маленьких часовнях славили Христа и просили благословения Всевышнего.
Перед тем как возглавить службу, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон поздравил верующих с великим праздником. Рождественские богослужения минувшей ночью прошли во всех храмах республики. А после службы верующие спешили к родным и близкими, за праздничный стол. С первой звездой на небе завершился 40-дневный пост.
Приобщились к празднованию Рождества и те, кто смотрел телетрансляцию, и те, кто пришел в снежную ночь к храмам. Сотни миллионов людей по всему миру – живая цепь веры и надежды, связавшая города и страны.
И если у большинства россиян с Рождеством зимние праздники подходят к завершению, то у православных только начинаются. С полуночи 7 января и вплоть до Крещения будут продолжаться особые дни – Святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки. А ещё считается, что Рождество – самое время, чтобы возобновить общение с теми, с кем по каким-то причинам прекратил отношения, ведь праздники – всегда хороший повод помириться.