Православные жители Башкирии отмечают Рождество Христово

И если у большинства россиян с Рождеством зимние праздники подходят к завершению, то у православных только начинаются. С полуночи 7 января и вплоть до Крещения будут продолжаться особые дни – Святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки. А ещё считается, что Рождество – самое время, чтобы возобновить общение с теми, с кем по каким-то причинам прекратил отношения, ведь праздники – всегда хороший повод помириться.