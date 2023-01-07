В Уфе прошел благотворительный показ мюзикла-сказки «Урал-батыр и три богатыря»

На Рождество – мюзикл-сказка «Урал-батыр и три богатыря». Башгосфилармония организовала благотворительный показ новой постановки. На мероприятие пригласили детей-инвалидов, подопечных социальных центров и семьи мобилизованных граждан.



Песни и танцы, яркие костюмы и море положительных эмоций – артисты Башгосфилармонии превратили пространство концертного зала в волшебный мир для детей. Легендарный Урал-батыр вместе с русскими богатырями отправился спасать свою возлюбленную и новогоднюю сказку. Главную роль исполняет Салават Мухамедьяров. Актер признается: его персонаж нешаблонный.

Каждый день, каждый раз мы проживаем эту роль заново, не повторяемся. Каждый раз проходит оно как в первый раз. Если говорить конкретно про меня, я с детства люблю сцену, люблю игру. Я это делаю с удовольствием. Салават Мухамедьяров, артист Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова

Злой царь Азрака похитил Деда Мороза со Снегурочкой и красавицу Хумай. И бравые Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич и Урал-батыр отправляются в путь и, конечно же, одерживают победу над злом. Режиссер мюзикла-сказки «Урал-батыр и три богатыря» Александр Родионов каждый раз старается придумывать интересные сюжеты.

Мы рассказываем о ценностях, народных традициях, культуре, менталитете, мышлении и правильном воспитании. Самое главное – мы говорим в сказке о единстве народа. Александр Родионов, режиссер-постановщик Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова

Благотворительные мероприятия в Башгосфилармонии организуют уже более 5 лет. В этот раз на празднике побывали дети с ограниченными возможностями здоровья и подопечные социальных центров и учреждений. Также пригласили детей мобилизованных граждан.

Прекрасную сказку показывают. Мы ни разу не пропускаем. Вот вчера мы приехали из деревни и тоже посетили очень хороший фильм. Называется «Чебурашка» в кинотеатре «Родина». Элина Султангулова

Я верю в Деда Мороза, потому что он всегда подарки дарит. Эльвина Султангулова