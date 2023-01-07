В Уфе прошел благотворительный показ мюзикла-сказки «Урал-батыр и три богатыря»

На
Рождество – мюзикл-сказка «Урал-батыр и три богатыря». Башгосфилармония
организовала благотворительный показ новой постановки. На мероприятие
пригласили детей-инвалидов, подопечных социальных центров и семьи
мобилизованных граждан.
Песни и танцы, яркие костюмы и море положительных эмоций – артисты Башгосфилармонии превратили пространство концертного зала в волшебный мир для детей. Легендарный Урал-батыр вместе с русскими богатырями отправился спасать свою возлюбленную и новогоднюю сказку. Главную роль исполняет Салават Мухамедьяров. Актер признается: его персонаж нешаблонный.
Злой царь Азрака похитил Деда Мороза со Снегурочкой и красавицу Хумай. И бравые Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич и Урал-батыр отправляются в путь и, конечно же, одерживают победу над злом. Режиссер мюзикла-сказки «Урал-батыр и три богатыря» Александр Родионов каждый раз старается придумывать интересные сюжеты.
Благотворительные мероприятия в Башгосфилармонии организуют уже более 5 лет. В этот раз на празднике побывали дети с ограниченными возможностями здоровья и подопечные социальных центров и учреждений. Также пригласили детей мобилизованных граждан.
Для девчонок и мальчишек подготовили традиционную рождественскую елку. В фойе ребят встретил Дед Мороз и Снегурочка, а также символы года – Кролик и Котик. Они провели интерактивные игры и хоровод вокруг елки. Здесь же организовали и фотозону. Так заряжаются от совместного времяпровождения дети и их родители и учатся ценить минуты, проведенные вместе.