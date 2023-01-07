В Уфе прошли традиционные рождественские купания

Сегодня в столице республики состоялись традиционные рождественские купания. Заплывы проходили на озере Солдатском в парке Якутова и собрали свыше 200 любителей ледяной воды.

Скользко, а главное – морозно. Но минусовая температура совсем не пугает любителей зимнего плавания. Напротив, здесь работает правило: чем холоднее, тем бодрее.

Самому юному участнику праздника моржей Амилю всего 6 лет. Зимнее купание Тайчиновы практикуют всей семьей. Они уверены: такая процедура укрепляет иммунитет. А еще зимнее плавание дарит заряд бодрости и хорошего настроения. Это чемпионский заплыв. Резеда Халикова начала тренировки на зимней воде по спортивным меркам недавно, четыре года назад. С тех пор побеждала на российских соревнованиях и выиграла серебро и бронзу чемпионата мира по зимнему плаванию.

В местном спортклубе у каждого своя история увлечения этим занятием. Вот уже 9 лет Филарет Вахитов в январские праздники приезжает в Уфу из Кармаскалов, чтобы окунуться в проруби. Так простое увлечение стало частью жизни мужчины.

Обладательница разряда по плаванию Софья Кизько долгое время не хотела менять уютный бассейн на ледяную прорубь. Уговорил на подобный заплыв брат, который занимается зимним плаванием уже 5 лет.

Чтобы стать настоящим моржом, нужно заниматься этим спортом не раз в год, а систематически, считают специалисты. Всего в республике работают 6 клубов, где занимаются любители зимнего плавания: кроме Уфы, это Учалы, Белебей, Октябрьский, Нефтекамск и Стерлитамак.