В Башкирии на капитальный ремонт школ выделено 4,39 млрд рублей

«В 2023 году по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкортостане планируют отремонтировать еще 77 зданий школ. Для проведения ремонта выделят 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 690 млн рублей из республиканского бюджета», — рассказал Айбулат Хажин.