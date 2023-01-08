В Башкирии на капитальный ремонт школ выделено 4,39 млрд рублей

В школах Башкирии проведут капитальный ремонт. Об этом рассказал министр образования и науки Айбулат Хажин, подводя итоги 2022 года в образовательной сфере.

Фото №1 - В Башкирии на капитальный ремонт школ выделено 4,39 млрд рублей

На капитальный ремонт учебных заведений в республике выделят 4,39 млрд рублей. Значительная часть средств на ремонт поступят из федерального бюджета. Благодаря этому, в Башкирии будет возможность капитально отремонтировать 63 школы. 

«В 2023 году по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкортостане планируют отремонтировать еще 77 зданий школ. Для проведения ремонта выделят 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 690 млн рублей из республиканского бюджета», — рассказал Айбулат Хажин.

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