В Башкирии на капитальный ремонт школ выделено 4,39 млрд рублей

В школах Башкирии проведут капитальный ремонт. Об этом рассказал министр образования и науки Айбулат Хажин, подводя итоги 2022 года в образовательной сфере.
На капитальный ремонт учебных заведений в республике выделят 4,39 млрд рублей. Значительная часть средств на ремонт поступят из федерального бюджета. Благодаря этому, в Башкирии будет возможность капитально отремонтировать 63 школы.
«В 2023 году по федеральной программе модернизации школьных систем в Башкортостане планируют отремонтировать еще 77 зданий школ. Для проведения ремонта выделят 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 690 млн рублей из республиканского бюджета», — рассказал Айбулат Хажин.