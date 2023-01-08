В Уфе при пожаре пострадала пожилая пара

Пожарные и спасатели обнаружили на 10-м этаже огонь в тамбуре на площади 15 кв. метров. Из квартиры специалисты спасли 75-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Их с отравлением и ожогами различных степеней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ № 18.