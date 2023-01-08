В 2022 году в Башкирии увеличилось число зараженных ветряной оспой

В 2022 году в Башкирии увеличилось число заболевших ветряной оспой. Большинство людей болеют ветрянкой еще в детстве.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 в Башкирии зафиксировали 7863 случаев ветряной оспы, при показателе заболеваемости – 195,6 на 100 тысяч населения республики. Это в 1,4 больше, чем за 12 месяцев 2021 года.