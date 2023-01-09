В Уфе в рамках фестиваля «Терра Зима» прошел этномарафон

Стрелковый биатлон и скачки на упряжных санях. В Уфе очередной день новогоднего фестиваля «Терра Зима» продолжил этномарафон. Необычные спортивные состязания развернулись на столичной набережной.

Так, например, участники в форме кочевников должны были на скорость поразить три мишени из лука и при этом пробежать 1,5 километра на лыжах без палок. В биатлоне приняли участие около 20 стрелков из разных уголков республики, причем наравне с мужчинами соревновались женщины.