В Чекмагушевском районе Башкирии открылась современная поликлиника

Сельская медицина выходит на новый уровень. В Чекмагушевском районе открылась современная поликлиника. Лечебное учреждение возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и Минздрава республики. На строительство было выделено порядка 400 миллионов рублей. Местные жители уже успели оценить новые условия.

Новый здесь не только аппарат, но и стены. Медучреждение открыло свои двери для посетителей лишь в прошлом году. Возводили поликлинику два года, результат превзошёл все ожидания как врачей, так и пациентов.

Теперь тесно точно никому не будет. За одну смену медучреждение могут посетить до 250 человек. В новой поликлинике обслуживают как взрослых, так и детей. Потоки пациентов разделяют в регистратуре, чтобы болеющие люди не пересекались с теми, кто пришёл на диспансеризацию. Там же каждого информируют о «маршруте». Озаботились и удобством для маломобильных граждан.

Врачебные кабинеты, операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория. Каждое помещение оснащёно всей необходимой техникой. Новый рентген-аппарат, современный кардиограф и флюорограф. Врачи уверены: передовое оборудование поднимет медпомощь в районе на совершенно новый уровень.

В новом медучреждении работает и отделение эндоскопии, и даже женская консультация. Теперь, чтобы попасть на приём к узким специалистом, местным жителям не придется ехать в Уфу. В поликлинике есть свои онкологи, эндокринологи и неврологи. Рабочие места получили и молодые специалисты. Двое из них – детские врачи.