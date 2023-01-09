В Уфе сгорел барак на 15 квартир: есть погибшие

В ночь с 8 на 9 января в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило жилой барак на улице Сазонова.

Известно, что в доме 15 квартир. Тушением возгорания занимались 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Огонь не удалось ликвидировать оперативно. 25 жильцам дома потребовались места временного размещения.

В сгоревшем помещении были найдены останки двух тел. Их личность устанавливается. Помощь врачей потребовалась 75-летней женщине, которой удалось самостоятельно эвакуироваться из дома.

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту случившегося. Причину возгорания предстоит установить.