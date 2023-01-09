В Уфе на иномарки рухнул троллейбусный провод

В Уфе на улице Вологодской на иномарки рухнул троллейбусный провод. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В Управлении электротранспорта города подтвердили, что из-за низкого температурного режима на перегоне «Сталион Гастелло» — «Детская поликлиника №4» вышел из зажима контактный провод. Из-за обрыва провод упал на две машины – «Хёндай» и «Киа Рио». На одном из автомобилей повредилось зеркало, а на другом – лобовое стекло.