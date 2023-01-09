В весеннюю сессию парламент Башкирии планирует принять около 50 законов

Сохранятся все текущие и параллельные задачи, которые мы постоянно выполняем. Это поддержка наших воинов участвующих в СВО: мобилизованных, контрактников, а также тех, кто добровольно пошел для участия в этих операциях. Они все находятся под нашим постоянным вниманием, под контролем и при нашей поддержке.

Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан