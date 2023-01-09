В весеннюю сессию парламент Башкирии планирует принять около 50 законов

Свыше полусотни законов планирует принять башкирский парламент во время весенней сессии. Сегодня в Уфе состоялась встреча председателя Госсобрания республики Константина Толкачева с депутатами Курултая. Они обозначили задачи, которые предстоит решить в течение сессии, назвали наиболее значимые законопроекты и предстоящие мероприятия.

По-прежнему в весеннюю сессию будет сохранена социальная направленность законотворчества, отметил спикер башкирского парламента, отвечая на вопросы нашего корреспондента. Ожидается принятие большого количества документов, направленных на поддержку разных категорий населения.

Сохранятся все текущие и параллельные задачи, которые мы постоянно выполняем. Это поддержка наших воинов участвующих в СВО: мобилизованных, контрактников, а также тех, кто добровольно пошел для участия в этих операциях. Они все находятся под нашим постоянным вниманием, под контролем и при нашей поддержке.

Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан
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