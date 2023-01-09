«Ужас, что было»: подробности пожара с тремя погибшими в Уфе

Стало известно об ещё одном погибшем в крупном пожаре в Уфе. Всего спасатели обнаружили останки трех человек. Трехэтажный деревянный дом горел минувшей ночью на улице Сазонова. Тушение продолжалось до самого утра. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.
Огонь гасили одновременно из нескольких пожарных шлангов. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Внутри на тот момент было больше 20 человек. По официальным данным, всего проживали 25.
Спасатели работали с позднего вечера. Тушение, проливка и разбор конструкций всё ещё продолжаются.
По официальным данным, обнаружены останки трех человек. Местные жители говорят, что среди соседей не было выпивающих. Официально причина трагедии не установлена. По предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправная электропроводка.
Администрация города готова разместить пострадавших в пунктах временного размещения. Люди приходят в себя, многие остановились у родственников.