«Ужас, что было»: подробности пожара с тремя погибшими в Уфе

Стало известно об ещё одном погибшем в крупном пожаре в Уфе. Всего спасатели обнаружили останки трех человек. Трехэтажный деревянный дом горел минувшей ночью на улице Сазонова. Тушение продолжалось до самого утра. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

Огонь гасили одновременно из нескольких пожарных шлангов. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Внутри на тот момент было больше 20 человек. По официальным данным, всего проживали 25.

Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, пожарными был спасен один мужчина. При самостоятельной эвакуации травмировалась одна женщина. Андрей Зайцев, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Спасатели работали с позднего вечера. Тушение, проливка и разбор конструкций всё ещё продолжаются.

Люди пострадали. Я ничего не смогла сделать, если бы не муж, я бы не смогла сориентироваться. Гретта Шакирова, погорелица

Все спасались, как могли. Ужас, что было. Виталий

По официальным данным, обнаружены останки трех человек. Местные жители говорят, что среди соседей не было выпивающих. Официально причина трагедии не установлена. По предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправная электропроводка.